Industriepark E17/4 zo goed als uitverkocht: “Van staalconstructie tot ambachtslui” Yannick De Spiegeleir

06 maart 2020

17u33 0 Lokeren De stad laat weten dat het toekomstige industriepark E17/4 dat momenteel vorm krijgt bijna uitverkocht is. In totaal zullen een 37-tal bedrijven zich vestigen in het nieuwe industriepark dat 46 hectare groot is of omgerekend ongeveer 70 voetbalvelden.

De stad hield de regie voor de ontwikkeling van het nieuwe industriepark in eigen handen. “Zo willen we de bedrijvenzone op de best mogelijke manier voor Lokeren invullen. Onze stadsdiensten verdienen daar trouwens alle lof voor”, zegt schepen van Industriële Ontwikkeling Stefan Walgraeve (Open Vld).

“Door de invulling van het terrein relatief “vrij” te houden hebben we kunnen inspelen op de behoeften van de geïnteresseerde bedrijven. De wegenis heeft natuurlijk een zekere indeling aan het terrein gegeven, maar binnen die krijtlijnen hebben we maatwerk kunnen leveren voor de geïnteresseerde bedrijven”, weet schepen Walgraeve.

Intussen is het hele industrieterrein, op één grond van ca. 7.000m² in de logistieke zone na, zo goed als uitverkocht en kan een overzicht worden gegeven van de aard van de bedrijven die verwacht worden in het nieuwe industriepark E17/4.

“We zijn bijzonder fier om binnen ons industriepark een schitterende mix aan bedrijven te mogen verwelkomen. Van Lokerse kmo’s tot een wereldspeler als Barry Callebaut, alles vindt zijn plaats binnen E17/4”, aldus schepen Walgraeve. Naast Callebaut zetten ook een aantal Lokerse bedrijven die op dit moment gevestigd zijn in een woonomgeving of een gebouw huren in de bestaande industriezones de stap naar een eigen gebouw in E17/4. Ook een aantal bedrijven van buiten Lokeren investeren in infrastructuur in de nieuwe indstriezone.

Van staalconstructie tot ambachtslui

Naar de aard van activiteiten gaat het om heel uiteenlopende bedrijven: van lokale ambachtslui over staalconstructiebedrijven tot het grootste chocoladedistributiecentrum ter wereld. Van bedrijven werkzaam in de wegenbouw over producenten van ontsmettingsmiddelen tot logistieke bedrijven. Van een bedrijf werkzaam in de entertainmentsector tot een bedrijfsverzamelgebouw dat ook plaats zal bieden aan startende of kleinere zelfstandigen.

Burgemeester Anthuenis (Open Vld): “Het mag duidelijk zijn dat ons industriepark E17/4 een succesverhaal is over de hele lijn. De oplevering van onze wegenis wordt pas tegen het najaar verwacht, maar toch zijn op vandaag bijna alle gronden gereserveerd. Kandidaten voor de laatste resterende grond in de logistieke zone zullen zich dan ook moeten reppen.”