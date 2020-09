Inbrekers stelen autosleutels en gaan er dan vandoor met de wagen Kristof Pieters

22 september 2020

Dinsdag werd ingebroken in een woning in de Zonnestraat in Lokeren. De dieven maakten de autosleutels buit en gingen er daarna vandoor met de auto, die voor de woning stond geparkeerd.