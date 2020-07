Inbrekers bouwen feestje in kantine van voetbalclub FC Daknam: “De muziek stond nog aan toen we ’s morgens arriveerden” Kristof Pieters

27 juli 2020

17u54 0 Lokeren Bij voetbalclub FC Daknam hebben ze maandag een hele dag moeten opruimen en poetsen nadat inbrekers een feestje hadden gebouwd in de kantine. “Ze hebben de friteuse aangezet om snacks te bakken, blokjes kaas en salami gesneden en drank in het rond gespoten”, zucht voorzitter Stefaan Atmani. “De muziek stond nog op toen we hier arriveerden.” Het is intussen al de vijfde keer dat er wordt ingebroken. “We willen wel camera’s plaatsen maar sinds februari hebben we geen inkomsten meer.”

Bij de provinciale voetbalclub FC Daknam in de Heilige Geestmolenstraat stond alles klaar voor de eerste oefenmatch nu donderdag. Zowel de kleedkamers als de cafetaria waren een laatste keer gepoetst en ontsmet. “En maandagochtend moesten we vaststellen dat we opnieuw konden beginnen”, zegt voorzitter Stefaan Atmani.

De inbrekers raakten binnen door een raam van de keuken in te slaan met een zware steen. “Ze zijn eerst via de deur proberen binnen te raken maar die hebben ze niet open gekregen. Een ander raam hebben ze vier tot vijf keer proberen kapot slaan maar ook dat mislukte. Uiteindelijk is het wel gelukt bij een keukenraam en zo zijn ze binnen geraakt.”

Weinig buit, veel schade

De buit bleef beperkt tot twee sporttassen. “En veel kunnen ze daar niet mee doen want er staat in grote letters FC Daknam op. Ze hebben wel de tijd genomen om alles goed te doorzoeken. In de kleedkamers werden alle sporttassen uitgekipt en doorzocht en ook in de burelen lag alles overhoop. We bewaren hier echter nooit geld.”

De dieven besloten dan maar een feestje te bouwen. “Ze hebben de friteuse aangezet om snacks te bakken en zelfs de tijd genomen om blokjes kaas en salami te snijden. Toen we hier ’s morgens arriveerden stond de muziek nog volle bak te spelen en ook de televisie was aangezet. Ze hebben zich ook ‘geamuseerd’ met het kapot steken van blikjes frisdrank om die vervolgens in het rond te laten spuiten. Gevolg is natuurlijk dat alles plakt en we enorm veel kuiswerk hebben gehad.”

Meerdere daders

Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek maar het is nog wachten op de resultaten. “We vermoeden wel dat het om minstens drie tot vier personen ging op basis van de hoeveelheid hapjes die men ter plaatse verorberd heeft”, vervolgt de voorzitter.

Het is intussen al de vijfde keer dat FC Daknam ongewenst bezoek krijgt. Twee jaar geleden werd ook al een grote ravage aangericht en gingen dieven aan de haal met peperduur multimediamateriaal met een waarde van 10.000 euro. “We hebben na die inbraak al extra veiligheidsmaatregelen genomen maar het probleem is vooral dat ons lokaal nogal afgelegen ligt en er weinig of geen sociale controle is. Ook nu heeft niemand in de buurt iets verdacht opgemerkt. We denken er wel over na om camera’s te plaatsen maar dat kost natuurlijk veel geld. Bovendien ligt de werking van de club al stil sinds februari, eerst door wateroverlast en nadien door het coronavirus. We hebben dus enkel nog uitgaven maar geen inkomsten meer.”