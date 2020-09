Inbraken in geparkeerde wagens Kristof Pieters

27 september 2020

10u08 0 Lokeren Er werd vrijdag ingebroken in twee geparkeerde voertuigen.

Uit een voertuig dat geparkeerd stond in de Koning Boudewijnlaan werden enkele gebruiksvoorwerpen gestolen. Er werd ook ingebroken in een geparkeerd voertuig in de Sterrestraat. Daar werd een GSM gestolen.