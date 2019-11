Inbraken in Bosstraat en Kriktestraat, juwelen weg Kristof Pieters

28 november 2019

09u47 0 Lokeren Dieven hebben woensdag ingebroken in twee woningen in de Bosstraat en Kriktestraat in Lokeren. Daarbij werden juwelen gestolen.

Bij de inbraak in de Bosstraat werd het schuifraam van de woning opengebroken. Het huis werd doorzocht en er werden juwelen gestolen. Bij een woning in de Kriktestraat werd het raam opengeduwd. Ook hier werd het huis doorzocht maar wellicht is er geen buit. Beide feiten deden zich voor tussen 18 en 20 uur. “Binnen die tijdspanne is heel gemakkelijk om aan de buitenzijde van een woning te zien of er al dan niet iemand thuis is”, klinkt het bij de politie. “De rolluiken zijn omhoog, de gordijnen open en er brandt geen verlichting. Zet de potentiële daders op een verkeerd been door met behulp van een timer de woning te verlichten met een tweetal spaarlampen.”