IJsjeszaak ‘Janz & Rooz’ pakt uit met bijzondere specialiteit van het huis: “IJs met saffraan uit eigen tuin” Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2019

10u19 4 Lokeren Vers schepijs bereiden met bloemen uit eigen tuin? Het kan. Christel De Rooze en David Janzing bieden in hun ijsjeszaak ‘Janz &Rooz’ aan de Oude Heerweg overheerlijk saffraanijs aan. “Om de lekkernij te kunnen bereiden, hebben we enkele jaren geleden 3.000 bio-bloembollen in onze tuin aangeplant.”

Een paar lege plantvakken in zijn tuin vormde drie jaar geleden de aanzet voor David om saffraan te beginnen kweken. “Enkele jaren terug hoorde ik via familie toevallig over het bestaan van een saffraankwekerij in Moerbeke. Dat bracht mij op het idee.”

Van het een kwam het ander. Christel en David broedden al langer op het plan om samen een onderneming te starten en samen volgden ze een cursus ambachtelijk ijsbereider bij Syntra. “We besloten onze garage om te bouwen tot een ijsjeszaak”, vertelt Christel. “Dat was geen kinderdroom. Vroeger zou ik zelfs sneller een koffie dan een ijsje bestellen in een horecazaak, maar nu ben ik helemaal ‘in to’ ijs.”

In het voorjaar opende ‘Janz & Rooz’ aan de Oude Heerweg in de Kopkapelwijk. Christel en David combineren hun ijsjeszaak respectievelijk met een halftijdse en een voltijdse job. “We hebben een mooie ligging langs de fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen. Zo kregen we hier deze zomer bijvoorbeeld een Oostenrijkse wielertoerist over de vloer die op doortocht was. Ook de jeugdbeweging scouts Hoogland en de Boskesschool zijn hier vlakbij.”

200 bloemen = 1 gram

De saffraan die David in de tuin kweekt, past mooi in het plaatje, want je kan ook saffraanijs verkrijgen bij ‘Janz & Rooz’ bereid met het rode goud uit eigen tuin. “Het is een heel arbeidsintensief proces, want uit 200 bloemen kan je 1 gram saffraan puren. Sowieso bieden we enkel ambachtelijk ijs aan met uitsluitend verse producten. Zo werken we met vers fruit zoals citroenen, appelsienen, aardbeien en bananen voor onze sorbets en vruchtenijs. Niet alleen ons saffraanijs valt overigens in de smaak bij onze klanten. Ook onze witte chocolade met abrikoos, ‘caramel fleur de sel’ en pistache zijn populair. Op dit moment hebben we 20 smaken waar klanten uit kunnen kiezen.”

De komende weken zijn spannend voor Christel en David, want de krokussen staan volop in bloei en de oogst gaat van start. “Voor dit seizoen hebben we sowieso nog voldoende voorraad. Binnen enkele weken zullen we ook weten of dit hetzelfde zal zijn voor 2020.”

Het Lokerse saffraanijs is voorlopig enkel verkrijgbaar bij Janz & Rooz. “Al staan we zeker open voor samenwerkingen met andere handelaars.” Een potje van een halve liter is verkrijgbaar voor de prijs van 5 euro. Met de feestdagen in het vooruitzicht kan je ook een kerstbuche of ijstaart bestellen.

Tijdens de herfst en winter is Janz & Rooz open van vrijdag tot zondag telkens van 14 tot 19 uur. Meer info op de Facebookpagina van Janz & Rooz.