IJsjes en water bieden verkoeling tegen hitte Yannick De Spiegeleir

24 juni 2020

18u03 0 Lokeren Het is de komende dagen bakken en braden bij temperatuur boven de dertig graden. Een frisse duik in de Moervaart, een vers schepijsje of een waterdouche in de fontein op de Markt blijken beproefde methodes van de Lokeraars om verkoeling te zoeken in eigen stad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Officieel is het niet toegelaten om er te zwemmen, maar het is geen geheim dat de Spletterenbrug op het fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde al jaren een populaire trekpleister is bij warm weer. Jongeren wagen een sprong van de brug andere zoeken verkoeling op een badhanddoek aan het water of op een bootje.

(lees verder onder de foto)

Aanschuiven voor ijsjes

Ook de fontein op de Markt is steevast een hotspot voor kinderen en jongeren die zich willen verfrissen terwijl mama of papa van een terrasje geniet op de Markt. Voor ijssalons zijn de hete dagen goud waard. “We hadden het al druk tijdens de sluiting van de horeca en door het warme weer vinden heel wat mensen nog steeds de weg naar ons”, zegt Christel De Rooze van ijsjeszaak Janz & Rooz aan de Oude Heerweg.

(lees verder onder de foto)

Ook elders in het Waasland zochten mensen woensdag verkoeling. De zwemzone van recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is sinds vandaag weer deels geopend. Zwembaden moeten nog een weekje langer geduld oefenen. Bij LAGO De Meerminnen in Beveren gaan ze werken met een maximumcapaciteit en een reservatiesysteem om alles veilig en vlot te laten verlopen.