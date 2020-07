IDM werkt verder met reservatiesysteem op recyclageparken: “Alvast tot eind september” Yannick De Spiegeleir

01 juli 2020

17u29 0 Regio Het afsprakensysteem op de IDM-recyclageparken wordt alvast verlengd tot eind september. Een afspraak voor een bezoek aan het recyclagepark kan nog steeds gemaakt worden via de IDM-website: Het afsprakensysteem op de IDM-recyclageparken wordt alvast verlengd tot eind september. Een afspraak voor een bezoek aan het recyclagepark kan nog steeds gemaakt worden via de IDM-website: https://reservatierecyclagepark.idm.be/

Wie hulp nodig heeft of geen computer heeft, kan beroep doen op de gratis Groene Lijn, via het nummer 0800 166 36. IDM zal deze zomer, in samenspraak met de gemeenten, beslissen of dit reservatiesysteem definitief wordt.

Schot in de roos

IDM heropende – tijdens de corona-crisis - de recyclageparken op 16 april. De keuze voor een reservatiesysteem blijkt een schot in de roos. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig op het recyclagepark aanwezig is, blijft beperkt en omdat de tijdsloten perfect gerespecteerd worden, zijn er ook geen lange wachtrijen meer. Zo wordt veiligheid én comfort gegarandeerd voor parkwachter én bezoeker.