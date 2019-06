IDM voert zomerregime 1 week vroeger in door voorspelde hittegolf

Yannick De Spiegeleir

21 juni 2019

14u07 6 Lokeren Het wordt broeierig heet volgende week. IDM start daarom al op 24 juni in plaats van op 1 juli met het zomerregime waarbij het afval wordt opgehaald vanaf 7 uur ’s ochtends.

De afvalintercommunale roept op om het afval dus tijdig buiten te zetten zodat je de ophaling niet mist. Het is toegelaten om je afval buiten te zetten vanaf de avond voordien vanaf 20 uur. Het zomerregime loopt tot 30 augustus, tot dan starten de ophaalploegen dus een uurtje vroeger.

Vragen of meer informatie over de ophalingen? Contacteer IDM, T. 09 298 21 10, info@idm.be. De laatste berichtgeving is ook steeds te volgen via de IDM-facebook of website.