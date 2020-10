IDM start met anonieme sorteeranalyse restafval: “In functie van goed afvalbeleid en bewustmaking” Yannick De Spiegeleir

12 oktober 2020

16u10 5 Regio In elke IDM-gemeente zullen vanaf 13 oktober de aangeboden grijze containers van honderd adressen per gemeente anoniem geanalyseerd worden. De adressen worden geselecteerd via statistische steekproeven.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verwerven in de samenstelling van het restafval dat burgers aanbieden. Zo kunnen bepaalde trends en evoluties vastgesteld worden. In functie hiervan kunnen gerichte communicatie- en sensibilisatieacties georganiseerd worden om de restafvaldoelstelling van OVAM te realiseren tegen 2022.*

De geselecteerde containers zullen door een aparte vuilniswagen opgehaald worden. Al het afval wordt bij IDM verzameld en wordt daarna via een specifieke methode gereduceerd tot een staal van honderd kilogram om vervolgens door een gespecialiseerde firma uitgesorteerd te worden in 26 fracties.

Analyse gebeurt anoniem

Zie je een ophaalwagen door je straat rijden die alleen jouw container meeneemt of jouw container even laat staan, geen paniek. IDM garandeert alle ophaalrondes zoals voorzien in de afvalkalender. Maak je ook geen zorgen, de controles verlopen anoniem en wie niet correct sorteert, zal hier ook niet op gewezen worden. IDM houdt geen persoonsgegevens bij.