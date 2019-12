IDM plaatst extra glasbollen tijdens eindejaarperiode Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

13u16 0 Lokeren Tijdens de feestdagen worden er traditioneel flink wat flessen gekraakt om de overgang van oud naar nieuw te vieren. Om de extra toevloed aan glas de baas te kunnen, plaatst afvalintercommunale IDM op verschillende locaties in haar werkingsgebied extra bollen.

In totaal worden er 16 extra glasbollen geplaatst. In Lokeren staat er onder meer een extra bol op de hoek van de Oud-Strijderslaan en Knokkestraat en in de Amand De Vosstraat in Eksaarde. In Zele werd een extra bol geplaatst in de Scoutsstraat. Op die manier moet er voldoende capaciteit zijn om al het aangeleverde glas in te zamelen. De extra glasbollen zullen tot half januari blijven staan. Waar nodig, zal ook de ledigingsfrequentie worden opgetrokken. “Kom je toch aan een glasbol die volzit, laat je glas er dan niet achter. Dit is sluikstort. Ga naar de dichtsbijzijnde glasbol”, roept de afvalintercommunale op.