IDM maakt haar afvalcijfers van 2019 bekend op aparte website: “Minder restafval, meer PMD door nieuwe sorteerregels” Yannick De Spiegeleir

15 juni 2020

16u15 0 Lokeren IDM heeft de afvalbalans van 2019 opgemaakt. Het restafval (incl. grofvuil) daalde, dankzij de invoering van de nieuwe blauwe zak en de GFT+ met 1,9 kg/inw. t.o.v. 2018.

IDM kiest er dit jaar voor om de afvalcijfers te bundelen in duidelijke infographics die snel en digitaal raadpleegbaar zijn in een aparte website, te bekijken via jaarverslag.idm.be.

“Na de stijging in de afvalcijfers die in 2018, zien we in 2019 terug een daling in het restafval (inclusief grofvuil), met 1,9 kg per inwoner (tegenover 2018). Deze daling is onder andere te wijten aan de invoering van de nieuwe blauwe zak (in april 2019) en de GFT+ (januari 2019) waardoor er veel meer plastics bij het PMD konden gesorteerd worden en etensresten niet langer bij het restafval belandden, maar wel in de GFT-container. De invoering van de nieuwe blauwe zak zorgde ook voor een stijging met 17,2 procent van het tonnage PMD ten opzichte van 2018.

Daarnaast voert IDM ook een continue strijd tegen sluikstort. Daarvoor kocht IDM eind 2019 mobiele camera’s aan. En die bleken meteen een schot in de roos, waardoor dit project in 2020 verder zal uitgerold worden.

Afgelopen vrijdag keurde de Algemene Vergadering het jaarverslag van IDM goed. “De continuïteit werd gewaarborgd en nieuwe projecten, zoals de nieuwe blauwe zak, de asbestophaling aan huis en het peukenproject, in samenwerking met de lokale horeca werden opgestart", klinkt het bij de afvalintercommunale.