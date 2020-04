IDM heropent recyclageparken nog niet: “Veiligheid personeel en bezoekers prioritair” Yannick De Spiegeleir

01 april 2020

18u07 11 Lokeren Minister Demir maakte op dinsdag 31 maart richtlijnen bekend, onder welke strikte voorwaarden de recyclageparken heropend kunnen worden op dinsdag 7 april. De Vlaamse regering vraagt terzelfdertijd om niet-dringende bezoeken aan het recyclagepark uit te stellen. “Omdat IDM de voorwaarden, opgelegd in de omzendbrief, in deze fase niet op een veilige manier kan realiseren, stellen we de opening van de recyclageparken voorlopig nog even uit”, klinkt het bij de afvalintercommunale.

“De huis-aan-huisophaling is prioritair en blijft gegarandeerd. Ook de grofvuilophaling aan huis wordt opnieuw opgestart. Hiermee komen we tegemoet aan de ophaling van de meest-dringende afvalstromen”, zeggen IDM-communicatieverantwoordelijken Annick Maes en Helen Van Lysebetten.

De IDM-parkwachters werden, na de officiële sluiting van de recyclageparken op dinsdag 17 maart, mee ingeschakeld in de ophaaldienst. “Mede daardoor zijn we erin geslaagd om de afgelopen 2,5 weken de ophaling aan huis van alle afvalfracties te garanderen", klinkt het bij IDM. “Als we de afvalcijfers vergelijken met dezelfde periode vorig jaar dan haalden we de voorbije 2,5 weken, dankzij de tomeloze inzet van ons personeel en de inzet van alle beschikbare ophaalwagens, zelfs bijna 50% extra GFT op en meer dan 7% meer restafval (o.a. via de extra zakken-service). IDM zet zo dus 100% in op de prioritaire dienstverlening aan huis. We beseffen immers dat burgers nu aan het klussen gaan en dus met heel wat meer afval zitten. Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag naar ophaling van de meest dringende afvalstromen.”

Grofvuilophaling

Daarnaast zal ook de grofvuilophaling aan huis – na afspraak - opnieuw opstarten. Vanaf morgen, donderdag 2 april, kunnen opnieuw afspraken ingepland worden, via het nummer 09/298.21.10. Afspraken worden afgewerkt, volgens de beschikbare planning en capaciteit. Voor de praktische uitvoering doet IDM een aantal bijsturingen om de social distancing te garanderen, maar grotendeels worden dezelfde richtlijnen gevolgd. Meer info over de grofvuilophaling aan huis vind je op de IDM-website www.idm.be/grofvuil

“We zullen nu bekijken hoe we een heropening van de recyclageparken op een grondige manier kunnen voorbereiden. We verwachten immers een toeloop van bezoekers op onze parken. De aanvoer naar de parken dient gestroomlijnd te gebeuren. Bovendien moet er voldoende rekening kunnen gehouden worden met de social distancing, wanneer lange wachtrijen kunnen ontstaan door de beperking van bezoekers. We hopen hiervoor op het nodige begrip.”