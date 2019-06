IDM en Mooimakers belonen scholen en verenigingen voor acties tegen zwerfvuil Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

17u35 0 Lokeren Samen met het schooljaar loopt ook het eerste jaar van het vernieuwde scholenproject van afvalintercommunale IDM op zijn einde. In totaal werden 19.000 euro verdeeld over 19 scholen en 4 verenigingen uit het werkingsgebied van de afvalintercommunale.

44 scholen bouwden dankzij het project een gans jaar aan de eerste laag van hun ‘proper nest’ door allerlei acties te ondernemen om het afval binnen de schoolmuren in te perken en jongeren bewust te maken van hun eigen impact hierop. Inspanningen die de afvalintercommunale IDM graag beloont. 19 scholen en 4 verenigingen gingen nog een stap verder en streden het afgelopen schooljaar tegen zwerfvuil in hun buurt en engageerden zich in Operatie Proper, een project van Mooimakers (het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, red) en IDM. Deze werden hiervoor extra beloond met een financieel duwtje in de rug van bijna 19.000 euro.