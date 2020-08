Idee voor zwevende fietsbrug haalt voldoende stemmen voor agendering op gemeenteraad: “Stap- en fietsvisie als oplossing voor mobiliteitsproblemen” Yannick De Spiegeleir

27 augustus 2020

15u47 1 Lokeren Het voorstel van Lokeraar Christophe Pyra om de Spoelewijk en de Lokerse binnenstad te verbinden met een zwevende fietsersbrug heeft de 335 vereiste stemmen behaald op het Lokerse platform ‘Denk mee’ en zal besproken worden op de gemeenteraad. Het idee maakt ook deel uit van de integrale Stap- en Fietsvisie Lokeren 2020 die de buurtcomités van Lokeren-Zuid aan het stadsbestuur bezorgden.

Met de zwevende fietsersbrug willen de buurtcomités de mobiliteitsknoop ontwarren ter hoogte van het kruispunt van de N47 met de Lokerhout- en Hovenierstraat. “De fietssnelweg Zele-Lokeren eindigt abrupt ter hoogte van de Lokerhoutstraat. Daarna volgen gevaarlijke punten waar op dit moment weinig oplossingen zijn door het gebrek aan ruimte. Denk maar aan de oversteek ter hoogte van de Lokerhoutstraat en verderop aan de N47 en de drukke Hovenierstraat. De fietsersbrug lijkt misschien op het eerste zicht een knotsgek idee, maar biedt een totaaloplossing. Het geeft de fietsers een totaal nieuw traject, waarbij fietsers en autoverkeer volledig gescheiden worden”, aldus Pyra.

Lokeren-Zuid wordt de voorbije jaren geteisterd door groeiende mobiliteitsproblemen. De buurtcomités sloegen de handen in elkaar om zélf een deel van de oplossing aan te leveren. In onderling overleg en in een regie van Buurtcomité N47-E17 ontwikkelden zij de ‘Stap- en Fietsvisie Lokeren 2020’, een constructief voorstel voor zowel het Lokerse stadsbestuur als alle andere belangrijke mobiliteitsactoren zoals Agentschap Wegen en Verkeer en de naburige bedrijven

“De doelstelling van de ‘Stap- en Fietsvisie Lokeren 2020’ is eenvoudig. Minstens voor korte afstanden, moet de keuze voor stappen of fietsen ‘vanzelfsprekend’ worden. Het algemene uitgangspunt is gelijklopend met dat van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Lokeren: het STOP-principe. Bij de planning en inrichting van de openbare ruimte wordt éérst aandacht gegeven aan de Stappers, daarna aan de Trappers (fietsers), vervolgens aan het Openbaar vervoer en pas in laatste instantie aan de Personenwagens”, verduidelijkt Pyra.

Aan dat basisprincipe voegen de buurtcomités vier werkprincipes toe:

• Veilig: de stap- en fietsroutes moeten zowel verkeersveilig als sociaal veilig zijn en voelen

• Voordelig: de keuze om te stappen of te fietsen moet duidelijke voordelen bieden

• Verleidelijk: stappen en fietsen moet aantrekkelijk zijn

• Volledig: de prioritaire stap- en fietstrajecten moeten over het volledige traject en doorheen het volledige jaar veilig, voordelig en verleidelijk zijn

De buurtcomités stellen een ambitie voor aan het stadsbestuur: de huidige verhoudingen van de vervoerwijzen in Lokeren (59% auto’s, 41% duurzaam vervoer) ombuigen naar een 50-50 verhouding tegen 2030 en een 40- 60 verhouding tegen 2040. “Als de stap- en fietsvisie gerealiseerd wordt, is dit een haalbare ambitie volgens de buurtcomités. Zeker gezien het stadsbestuur onlangs zélf nog het voornemen uitsprak om Lokeren op relatief korte termijn als dé fietsstad op kaart te zetten”, besluit Pyra.