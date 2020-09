Ibou Sawaneh moet voor goals zorgen op Daknam: “Lokeren terugbrengen waar het hoort” Renzo Van Moortel

08 september 2020

16u48 0 Lokeren Negen seizoenen eerste klasse, 86 doelpunten tot nog toe en ooit een hattrick tegen Club Brugge. Tweedenationaler Lokeren-Temse strikte vorige week een aanvaller met adelbrieven. Ibou Sawaneh, inmiddels 34, greep z’n kans op een (laatste?) uitdaging en kan op zijn beurt polyvalentie, maturiteit, werkkracht toevoegen aan de Wase spelerskern. Iedereen content.

“Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit om in dit mooie stadion te spelen.” Met een aardige dosis vleierij stelde Ibou Sawaneh zich op social media voor aan de supporters van Lokeren-Temse. A sign of the times.

Het spreekt voor zich dat niet enkel het Daknamstadion de Gambiaan naar het Waasland lokte. Het ‘project' - nog zo’n modewoord - wist te overtuigen. “Het is een realistisch, ambitieus project en ik kan me er perfect mee identificeren. We weten wat er vorig seizoen gebeurd is, maar ik voel dat het nieuwe bestuur de club terug wil brengen naar waar het thuishoort. Lokeren is een ‘well known team’, met een mooie geschiedenis. Ik heb hier vaak gespeeld in het verleden en weet hoe leuk het hier kan zijn. (lacht) Mijn Bevers verleden zal me geen parten spelen, neen. Als we hard werken, zullen de supporters mij en de héle ploeg snel accepteren.”

Centraal of op de flanken?

Z’n coach Yves Van Der Straeten heeft hem alleszins al in de armen gesloten. “Het feit dat Ibou zowel een hangende als een diepe spits is, geeft mij voorin meer mogelijkheden”, aldus de coach. “Op de flanken hadden we onze mannetjes, maar in het centrum was mijn keuze beperkter. Bijvoorbeeld om met twee spitsen te spelen.” Van Der Straeten ziet zijn nieuwkomer dus wel degelijk als een optie voor het centrum. “Het is aan hem om z’n torinstinct vanuit het verleden terug te vinden.”

Nochtans beleefde de Gambiaan zijn hoogdagen op de linkerkant en scoorde hij de voorbije twee seizoenen, in Luxemburg en in eerste nationale, dertien goals in 35 wedstrijden - zeven bij Titu Petingen en zes bij Visé. “Daarmee was ik wel telkens cluptopschutter”, verdedigt Ibou.

Net als z’n coach beschouwt hij zichzelf een centrumspits, in de rol van tweede of eerste aanvaller. “Ik ben polyvalent - ik kàn op de flanken spelen, maar ik werd opgeleid als spits. Op die plaats kan ik de spelers rondom mij ook beter maken.”

Nog niet wedstrijdfit

De komst van een ronkende naam als Ibou Sawaneh past perfect in het nieuwe, ambitieuze project op Daknam. Een blik op de Wase spelers verraadt met welke honger Lokeren-Temse volgende week aan het seizoen begint. Je haalt toch geen basispionnen uit hogere afdelingen (Goossens, Ibou, De Cuyper...) om een anoniem seizoen te draaien ? “In het voetbal is er altijd een beetje druk. Maar da’s positieve druk. Alleen zo kan je als ploeg beter worden. Op dat vlak lopen mijn persoonlijke ambities gelijk met die van de club”, aldus Ibou. “Ik wil zoveel mogelijk scoren, zo veel mogelijk assists uitdelen. En dan, wie weet, top drie, of zo. Maar mijn eerste taak is zo snel mogelijk fit worden.”

Van Der Straeten ziet dat alvast niet zo heel lang duren. “Normaal neemt een voorbereiding een zestal weken in beslag, maar hij staat niet te zwaar een ziet er afgetraind uit, dus ik vermoed dat het sneller kan.”

Een termijn wil de coach daar niet op plakken. De Gambiaan zelf mikt op de competitiestart.