Huis Feys zet collecties voor vrouwen met en na kanker in de kijker Yannick De Spiegeleir

08 november 2019

15u29 0 Lokeren Bij Huis Feys in de Schoolstraat vond donderdagavond een bijzondere modeshow plaats. Op uitnodiging van Gerlinde Feys en haar dochter Lynn Buyl stelden Karine Tollenaere en Annick Persoons hun collecties ‘Moonica’ en ‘Neliane’ voor op maat van mensen die kanker overwonnen of er nog tegen vechten.

“In onze winkel moeten mensen hun verhaal kwijt kunnen. Dat heb ik geleerd door wat ik zelf heb meegemaakt (Gerlinde verloor haar man Alfons 2 jaar geleden na zijn plots overlijden)”, vertelt de zaakvoerster van Huis Feys. “Het sociale aspect is bijzonder belangrijk en dat verhaal dragen Karine en Annick ook uit met hun collecties.”

Karine en Annick, die beiden in een gevecht leverden tegen borstkanker, vonden elkaar in hun zoektocht naar aangepaste mode. Karine riep ‘Neliane’ in het leven: bovenstukken voor dames die te kampen kregen met een lymfoedeem. Annick is het brein achter ‘Moonica’: hoofdstukjes en bh’s voor vrouwen met borstkanker.

Ook de koffie van Pure C die donderdagavond werd geschonken, is afkomstig van een lotgenote. Zij kon er jammer genoeg niet bij zijn omdat ze buiten strijd is.

In het voorjaar van 2020 organiseert Huis Feys een nieuwe editie van haar modeshow. Nog tot 30 november kunnen vrouwen oude, bruikbare lingerie inleveren bij de speciaalzaak in de Schoolstraat in het kader van de actie ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’.