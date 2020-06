Houten kunstwerk siert Park Ter Beuken Yannick De Spiegeleir

22 juni 2020

17u42 0 Lokeren Wie recent een bezoek bracht aan Park Ter Beuken heeft het wellicht al opgemerkt. Een metershoge houten constructie is de nieuwe blikvanger op het grasveld. Het gaat om het kunstwerk ‘Blind Spot’ van Henk Delabie.

Om de twee jaar nodigt de stedelijke commissie Kunstpatrimonium een kunstenaar uit voor een solotentoonstelling in het park. Een lange traditie die in het verleden ook al te beurt viel aan bekende namen als Berlinde De Bruyckere (2000) en Willem Vermandere (1986). De expo opent officieel op donderdag 3 juli en loopt tot en met 18 oktober. Tussen de hoge houten muren omsluit Delabie een ruimte. “Als menselijke soort hebben we omzeggens de gehele wereld veroverd, ‘ontdekt’. We bezitten de planeet. Hebben ze als soort ‘ingedeeld’ - verdeeld in landen, regio’s... met daarbij de vele conflicten. We claimen de gronden. Met mijn project wil ik een omgekeerde beweging maken. In plaats van muren te bouwen om grond te claimen, wil ik muren bouwen om deze los te laten, te dekoloniseren. Dit terug geven zie ik letterlijk: ontdoen van menselijke activiteit”, verduidelijkt de kunstenaar zijn werk op de website van de stad.