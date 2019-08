Houd het hoofd koel bij het blokken: stad opent studieplek bij koelinstallatiebedrijf Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2019

17u16 0 Lokeren Om de studenten met herexamens ook een duwtje in de rug te geven, worden de bestaande bloklocaties opnieuw opengesteld. Daarnaast wordt het aanbod ook uitgebreid dankzij de firma ARCO in de Brandstraat.

“Arco is een firma gespecialiseerd in koel- en vries-, en supermarktinstallaties, airco/warmtepompsystemen en luchtbehandeling. Dat kan het studeren tijdens de warme zomermaanden aangenamer maken”, aldus schepen van Jeugd Marjoleine De Ridder (CD&V).

Studeren in de Blokspots is mogelijk van 1 tot 26 augustus. Dit kan naast Arco ook bij de bibliotheek, het Cultuurcentrum, het woonzorgcentrum in Eksaarde, WZC Ter Durme. Meer informatie op de stedelijke website: www.lokeren.be/nieuws/2019/05/15/blokspots-voor-studenten-hoger-onderwijs.