Horeca Waasland doet oproep aan lokale besturen: “Geef inwoners waardebon om te spenderen na crisis” Yannick De Spiegeleir

23 maart 2020

16u28 0 Lokeren De horecasector zit in zwaar weer door de coronacrisis. Luc Staessens, voorzitter van Horeca Vlaanderen afdeling Waasland, doet daarom een oproep aan de Wase gemeentebesturen. “Neem naast het afschaffen van de terrasbelasting voor 2020 ook andere maatregelen om ons te steunen.”

De horeca heeft sluitingsplicht en dat heeft zware financiële gevolgen. Aan de gemeentebesturen worden bijkomende maatregelen gevraagd, en een voorbeeld te nemen aan steden zoals Antwerpen, Sint-Niklaas of Kortrijk. “Sommige restaurants zijn creatief met het organiseren van een take-away of leveren aan huis. Maar we zijn ervan overtuigd dat ook inspanning nodig zullen zijn van de lokale politiek na de lockdown, om horecazaken extra te steunen, de lokale economie weer op gang te trekken en de mensen terug uit hun kot te halen”, zegt Staessens.

Waardebon en spreiding belastingen

De voorzitter van Horeca Waasland komt met enkele concrete voorstellen op de proppen. “Waarom steunen de gemeenten hun inwoners niet door ze elk een waardebon aan te bieden die na de crisis gebruikt kan worden in de eigen gemeente? Daar helpt de gemeente de inwoners mee, en ook de plaatselijke middenstand en horeca. Ook denken wij aan spreiding van de gemeentebelasting van 2019 -2020, premie voor sluiting en/of steunpremie en het sensibiliseren van verhuurders om huishuur tijdens de crisis te laten vallen, verminderen of makkelijk te laten spreiden. Ideeën genoeg waar onze politici mee aan de slag kunnen.”