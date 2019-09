Horeca-uitbaters Carina en Geert nemen na 20 jaar afscheid van Bospark: “Tijd maken voor familie” Yannick De Spiegeleir

29 september 2019

10u08 12 Lokeren Aan alle mooie liedjes komt een einde. Na bijna 20 jaar trekken Carina Bauwens en Geert Smet op maandag 30 september de deur van het Bospark achter zich dicht. “We hopen dat onze klanten hier ook in de toekomst een pintje kunnen drinken aan een democratische prijs”, zegt het koppel.

1,5 euro betalen voor een vers getapt pintje op één van de mooiste terrassen van Lokeren. Geen wonder dat de horecazaak in het hart van het Bospark jarenlang kon bogen op een vast cliënteel. Carina en Geert kwamen in 2000 aan het roer en betrokken al die tijd ook de conciërgewoning in het stadspark.

“Ik was actief bij de Lokerse groen- en onderhoudsdienst en zo wisten we dat de horecazaak vrij kwam”, vertelt Geert. Carina is voltijds uitbater, Geert combineert zijn taken nog steeds met een job bij de stedelijke reiningdienst. Deze zomer bevielen hun dochters Sophie en Lynn allebei van een kleinkind en dat zette het koppel aan het denken. “We hebben deze zaak bijna twintig jaar uitgebaat en we willen nu meer tijd voor onze familie kunnen maken.”

Nieuwe speeltuin

Geert en Carina blikken terug op mooie jaren in het Bospark. “In de weekends namen we ook de taak op ons om de dieren in het park te voederen. Met onze trouwe klanten hebben we al die jaren een mooie band opgebouwd. We gaan hen missen. We hopen dat de nieuwe uitbaters de prijzen betaalbaar houden.” Het koppel zal zeker nog terugkeren naar het Bospark. “De prachtig vernieuwde speeltuin is een echte troef. Dat hebben we ook gemerkt aan de opkomst in onze zaak.”

Wie de nieuwe uitbaters worden van de horecazaak is nog niet bekend. De stad die eigenaar is van het café en de conciërgewoning houdt voorlopig alle opties open. “Nog dit jaar gaan we in de infokrant een oproep lanceren naar horecaondernemers om een voorstel in te dienen. We sluiten niet uit dat de taak van conciërge en horeca-uitbater in de handen komt van verschillende mensen. We willen eerst zien welke voorstellen er worden ingediend”, zegt schepen van Infrastructuur Sabine Van Rysselberghe (Open VLD). Samen met burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) bloemen afgeven aan Carina en Geert om hen te bedanken voor de vele mooie jaren.

De stad mikt op het hoogseizoen van volgend jaar om een nieuwe uitbater aan te stellen voor de horecazaak. “Als die deadline niet gehaald wordt, zullen we werken met een tijdelijke foodtruck. Door middel van een container zijn de nodige sanitaire voorzieningen aanwezig.”