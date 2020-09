Hoogteportiek in Brandstraat aan flarden gereden door truck Kristof Pieters

15 september 2020

13u03 1 Lokeren In Lokeren heeft de hoogtebegrenzer, die moet voorkomen dat te hoge vrachtwagens de bovenleiding op de overweg in de Brandstraat aan flarden rijden, zijn nut al bewezen. Een te hoog geladen vrachtwagen ramde het portiek.

Het portiek zorgde er wel voor dat de truck de bovenleiding op de spoorlijn 57 tussen Lokeren en Dendermonde zou vernielen. Er deden zich de voorbije jaren al heel wat ongevallen voor met te hoog geladen vrachtwagens. Die beschadigen dan de bovenleiding met zware hinder voor het spoorverkeer tot gevolg. Ook voor de stad zorgde dit telkens voor veel problemen omdat alle vrachtverkeer van het industriepark dan moest worden omgeleid. De portieken kwamen er in augustus vorig jaar op vraag van Infrabel. De overweg in de Brandstraat was de trieste recordhouder wat betreft het aantal ongevallen waarbij de bovenleiding vernield werd.

