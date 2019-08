Hoogtebegrenzers en chicanes om spoorwegovergangen te beveiligen Kristof Pieters

20 augustus 2019

18u21 6 Lokeren/Beveren Zowel in Lokeren als Beveren zijn werken gestart om spoorwegovergangen te beveiligen tegen ongevallen met vrachtwagens. Het gaat om twee zwarte punten waar de voorbije jaren al heel wat ongevallen gebeurden. In Lokeren werden in samenspraak met de stad hoogtebegrenzers geplaatst ter hoogte van de Brandstraat. Daar rukte in april nog een te hoog geladen vrachtwagen de bovenleiding af. In de Steenlandlaan in Kallo worden dan weer chicanes aangelegd. Daar reden al verschillende vrachtwagens in op goederentreinen.

De hoogtebegrenzers werden dinsdag geïnstalleerd aan weerszijden van de spoorwegovergang in de Brandstraat. “Ze komen er op vraag van Infrabel”, bevestigt schepen Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). “Er deden zich de voorbije jaren al heel wat ongevallen voor met te hoog geladen vrachtwagens. Die beschadigen dan de bovenleiding met zware hinder voor het spoorverkeer op de lijn 57 Lokeren-Dendermonde tot gevolg. Ook voor de stad zorgt dit telkens voor veel problemen omdat alle vrachtverkeer van het industriepark dan moet omgeleid worden. In de toekomst willen we graag een tunnel, ook voor de fietsers, maar in tussentijd zal deze ingreep toch al vermijden dat telkens de bovenleiding aan flarden wordt gereden.”

Proefproject

Het laatste ongeval dateert nog maar van april dit jaar. Toen werd de bovenleiding stukgetrokken over een afstand van zo’n 300 meter door een uitstekende kraanarm van een vrachtwagen. “In twee jaar tijd waren er vier incidenten”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Het is jammer want dit is perfect vermijdbaar als de chauffeur op voorhand de lading controleert en checkt of de kraanarm voldoende is ingetrokken. We hebben hiervoor eerder al een campagne gevoerd. In de buurt van industriegebieden, zoals hier het geval is, is de kans op dergelijke ongevallen natuurlijk groter omdat er in verhouding meer vrachtwagens passeren. Daarom dat we hebben aangedrongen op infrastructurele maatregelen. Het gaat om een proefproject maar als het werkt, is het niet uitgesloten dat we het ook nog op andere plaatsen gaan toepassen.”

Op de Steenlandlaan in Kallo, een van de drukste en belangrijkste invalswegen naar de Waaslandhaven, zijn dinsdag eveneens werkzaamheden begonnen om de verkeersveiligheid aan de gevaarlijke overweg te verbeteren. Hier gaat het niet om te hoog geladen vrachtwagens die een probleem vormen maar wel om aanrijdingen met goederentreinen. De spoorwegovergangen in het havengebied zijn niet uitgerust met slagbomen. Er werden in het verleden al rammelstroken en extra bel- en lichtsignalen geplaatst en nu wordt er geëxperimenteerd met asverschuivingen. Door deze kunstmatige bochten wil men het verkeer dat de overweg nadert flink afremmen. Op die manier zullen bestuurders meer aandacht hebben voor de overweg. Om de ‘chicanes’ aan te leggen aan beide kanten van de overweg is de Steenlandlaan tussen de rotonde met de Hazopweg en de rotonde aan de brandweerkazerne van Melsele wel in beide richtingen afgesloten voor het verkeer en dat tot en met 8 september. Enkel lijnbussen zullen via een slagboomsysteem nog langs de werfzone kunnen passeren. Het andere gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen via de op- en afrit Waaslandhaven-Zuid op de R2 en zo via de E34 naar de op- en afrit Melsele rijden. Vooral tijdens de spits kan er hierdoor aanzienlijke verkeershinder ontstaan.