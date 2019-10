Hommageconcert in Sint-Laurentiuskerk voor Gabriël Verschraegen Yannick De Spiegeleir

02 oktober 2019

11u39 0 Lokeren Gabriël Verschraegen (1919 – 1981), groot orgelcomponist met Lokerse roots, werd honderd jaar geleden geboren. Stad Lokeren werkte daarom een huldejaar uit dat wordt afgerond met een orgelrecital op zaterdag 19 oktober in de Sint-Laurentiuskerk om 20.15 uur. Tijdens het concert spelen organisten van verschillende generaties in zijn volle glorie hun keuze uit zijn rijke repertoire.

Tijdens het concert spelen organisten van verschillende generaties in zijn volle glorie hun keuze uit zijn rijke repertoire. Verschraegen, geboren in Doorslaar in 1919, was een vooraanstaand organist. Hij gaf vele concerten in binnen- en buitenland en deed talrijke LP-opnames. Hij was ook actief als muziekpedagoog. Hij was eerst directeur van de Lokerse Academie voor Muziek en Woord, en daarna directeur van het Gentse Conservatorium. Als componist scheerde hij hoge toppen. In 2018 belandden zijn Drie Vlaamse Dansen in Klara’s top 100, tussen de meesterwerken van Bach, Mozart, Pergolesi en Beethoven. Een dergelijk groot Lokers talent, daar hoort een feestelijke herdenking bij.

Met organisten Edward De Geest, Jo Van Eetvelde, Jenny Stoop, Kristien Heirman en Nicolas De Troyer. Presentatie: Nicole Van Opstal (Klara).

Tickets te koop via www.lokeren.be/cultuur of aan de balie van CC Lokeren, Kerkplein 5. Info: CC Lokeren, 09 340 50 56.

Publicatie

Diezelfde avond zal ook de publicatie ‘Gabriël Verschraegen, in zes getuigenissen’ beschikbaar zijn. Giovanni Van Avermaet sprak met Marc Behiels, Edward De Geest, Dirk Verschraegen, Dirk De Caluwe, Jo Van Eetvelde en Luk Bastiaens. Gaandeweg ontspon zich een caleidoscopisch beeld van de organist, de componist, de pedagoog, de ‘grote’ mens Verschraegen: een intellectueel, een minzame man van vlees en bloed met tonnen charisma, een strenge maar om zijn leerlingen bekommerde leraar, in zijn uitspraken steeds rechtuit, zonder omwegen, recht op het doel af, no-nonsense.

Nadien is het te koop in het Infopunt Toerisme, Markt 2 en in het Stadsmuseum, Markt 15a, te Lokeren aan 5 euro.