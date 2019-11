Hobbyfotograaf Johan De Grande exposeert in Roemeense Brasov Yannick De Spiegeleir

26 november 2019

12u15 0 Lokeren De Lokerse hobbyfotograaf Johan De Grande stelde deze maand zjn werk voor de derde maal tentoon in de Universiteit van Brasov onder het thema ‘A touch of New Orleans’.

Met indringende zwart-wit foto’s, genomen in de straten van New Orleans geeft hij een warme impressie van de kleurrijke Amerikaanse stad. Deze keer focuste hij zich op ‘street photography’ en niet op portretten van muzikanten uit New Orleans.

“Op de academische zitting, waar de fototentoonstelling geopend werd, toonden de aanwezigen veel interesse voor de reeks foto’s ‘A touch of New Orleans’. Vooral de diepgang die de foto’s uitstralen trekt de kijker aan”, blijkt De Grande tevreden terug.

Prof. Dr. Ing. Marina Cionca, intendant van de fototentoonstelling, bewierookt het werk van de Lokerse fotograaf. “De foto’s zijn fantastisch. Ik ben verliefd op elk detail van de schoonheid tot de harmonie.” In zijn korte toespraak over zwart-wit fotografie verduidelijkte De Grande waarom dit zo’n sterk medium is. “Omdat de emoties vaak duidelijker naar voren komen, wat het beeld krachtiger maakt.”