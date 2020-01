Hier is ze dan, de nieuwe elektronische identiteitskaart mét vingerafdruk: “Een wereldprimeur” Yannick De Spiegeleir

14 januari 2020

17u02 10 Lokeren In het stadhuis van Lokeren heeft Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dinsdagnamiddag de eerste nieuwe elektronische identiteitskaart met vingerafdruk overhandigd aan Lokers burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Wie in Lokeren een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen, krijgt een nieuw exemplaar en moet daarvoor zijn vingerafdruk afstaan. “In de nieuwe elektronische identiteitskaart is ook een extra bescherming ingebouwd. In de achterkant van de kaart is een geperforeerde foto van de houder gegraveerd. Het gebruik van deze techniek is een wereldprimeur en vormt een extra bescherming tegen identiteitsvervalsing”, zegt Bart Vrancken, diensthoofd eID bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Minister De Crem geeft aan dat het hoog tijd was voor een nieuwe versie van de elektronische identiteitskaart. “De eerste versie werd gelanceerd in 2002. Dat was twee jaar voor de oprichting van Facebook, drie jaar voor de oprichting van YouTube. Op vlak van digitalisering zijn we intussen lichtjaren verder. De nieuwe eID is ook een reisdocument voor 40 landen en is belangrijk in de strijd tegen identiteitsvervalsing. Bij de terroristische aanslagen in ons land en Frankrijk werd onder meer gebruik gemaakt van valse identiteitsdocumenten.”

Look-a-like fraude

Voorts bevat de nieuwe kaart ook vingerafdrukken. Die maatregel is omstreden omwille van privacyredenen en kreeg een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. “Het gebruik van de vingerafdruk is een belangrijk middel in de strijd tegen identiteitsfraude. Als er enkel een foto wordt gebruikt, bestaat de kans op look-a-like-fraude, het gebruik van de vingerafdruk bestrijdt deze vorm van misbruik. De vingerafdrukken worden bovendien niet in een database bewaard. Enkel het bedrijf dat de kaarten maakt, heeft toegang tot de vingerafdruk gedurende de productiefase die drie maanden in beslag neemt. Daarna worden de gegevens gewist”, zegt Peter Grouwels, woordvoerder van de FOD Binnenlandse Zaken. “Tot slot wordt de verwerking van de vingerafdruk in elektronische identiteitskaarten opgelegd door een Europese verordening. Europa verplicht deze maatregel met andere woorden.”

Prijs blijft gelijk

Schepen van Burgerlijke Stand Claudine De Waele (Open Vld) geeft aan dat er voor de Lokeraars die een nieuwe eID aanvragen in de praktijk weinig zal veranderen. “Enkel de registratie van de vingerafdruk wordt toegevoegd aan de procedure. Dat was al het geval voor de reispas. Voor de rest blijft alles onveranderd, ook de prijs. Wie een nieuwe identiteitskaart aanvraagt, betaalt nog steeds 20 euro.” De schepen blikt tevreden terug op de samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken. “Al sinds november kregen wij bezoek om de lancering nauwkeurig voor te bereiden. Lokeren is al enkele jaren pilootstad bij de FOD en er is een goede verstandhouding.”

Andere opvallende nieuwigheden:

- De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.

- De contactloze chip staat eveneens op de achterkant van de kaart waardoor de kaart ook op een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden.

- Als nationaliteit wordt niet langer ‘BELG’ maar wel ‘BEL’ vermeld.

- Andere tint van kleuren

Welke pilootgemeenten in Vlaanderen volgen er nog na Lokeren ?

De komende weken zullen ook volgende gemeenten deelnemen aan het proefproject en dus nieuwe kaarten beginnen uitreiken: Sint-Genesius-Rode, Waasmunster, Aalst, Wichelen, Lievegem, Oostende, Merelbeke, Berlare, Geraardsbergen, Denderleeuw, Wetteren, Gavere, Sint-Lievens-Houtem, Leuven.