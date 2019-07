Heerlijk ravotten dichtbij huis: speelzone vormt orgelpunt op ontwikkeling nieuwe Hoedhaarwijk Yannick De Spiegeleir

01 juli 2019

06u03 4 Lokeren Op de Hoedhaarsite heeft het Lokerse stadsbestuur een houten speelzone geopend voor de jeugd. “Deze nieuwe speelplek is ideaal gelegen, want in het park opent binnenkort ook een nieuwe crèche”, zegt schepen van Jeugd Marjoleine De Ridder (CD&V).

De voorbije jaren verrezen op de voormalige site van haarsnijderij Hoedhaar al heel wat appartementen en woningen. De kinderen uit de buurt kunnen nu ook gebruikmaken van een gloednieuwe speelzone gefabriceerd uit houten palen.

“Het concept voor de nieuwe speelzone en het spelmateriaal hebben we opgepikt in Duitsland, maar werd door onze eigen mensen gerealiseerd”, zegt De Ridder. “Het speelpark staat open voor elk kind uit Lokeren. We vragen enkel om het materiaal en de omgeving te respecteren.”

Ook schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V), die het Hoedhaardossier al van bij het begin mee begeleidt, was in zijn nopjes tijdens de opening van de speelzone in het Hoedhaarpark. “Dit was één van de voorwaarden die we hebben opgelegd in het masterplan voor de ontwikkeling van deze omgeving. Net als het engagement om te voorzien in de exploitatie van een crèche. Op de jongste gemeenteraad werd beslist om er een buitenschoolse kinderopvang te voorzien in het bouwblok van de parkappartementen. De ruimte, ter waarde van 285.000 euro, moet door de ontwikkelaar kosteloos worden overgedragen aan de stad.

Liebaut blikt tevreden terug op de ontwikkeling van de buurt. “Tien jaar geleden stonden hier verloederde fabrieksgebouwen. De bodem was vervuild en ook de zogenaamde ‘Dallasblokken’ hadden te kampen met heel wat overlast. Vandaag is hier sprake van prachtige woningen, appartementen en een park van 2,5 hectare dankzij een doorgedreven samenwerking met Interwaas en de groep Van Roey.”