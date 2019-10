Heemkring De Souvereinen viert 50-jarig bestaan met uitgave boek: “Lokale geschiedenis behoeden voor container” Yannick De Spiegeleir

16u33 4 Lokeren Reeds een halve eeuw zet heemkundige kring De Souvereinen de geschiedenis en het erfgoed van Lokeren in de kijker. Naar aanleiding van het gouden jubileum verschijnt het boek ‘Kijk op een rijk verleden’ over de historiek van de Durmestad.

In 1969 zag de heemkundige kring zelf het levenslicht in een stukje Lokers erfgoed: het intussen verdwenen Duvelshofke in de Luikstraat was de eerste uitvalsbasis van De Souvereinen. De Lokerse arbeiderswoningen zijn intussen een relict uit het verleden: het laatste ‘Hofke’ verdween vorig jaar uit het straatbeeld na een verbouwing in de Lindestraat.

“Jammer genoeg leven we vandaag in een wegwerpmaatschappij. Als iemand vandaag sterft, belanden zijn of haar bezitting nogal snel op de container. Terwijl iemands bezittingen heel wat kunnen vertellen over hoe het leven in onze stad vroeger was. Met De Souvereinen willen we de lokale geschiedenis behoeden voor de wegwerpcultuur, want wie aan de geschiedenis raakt, kapt zijn schaduw weg”, stelt voorzitter Jacqueline Baetens.

Sinds 2010 heeft de heemkring haar thuisbasis in het voormalige gemeentehuis van Daknam en telt ze zowat 500 leden. “Ons ledenbestand veroudert. Het is een uitdaging om de belangstelling voor het verleden ook aan te wakkeren bij een jongere generatie, maar op de vrijetijdsmarkt konden we onlangs toch vier nieuwe inschrijvingen noteren”, aldus Baetens.

Marcel Pieters

De heemkring was de voorbije jaren ook verantwoordelijk voor enkele herdenkingsborden die in het Lokers landschap verschenen. Zo zorgde wijlen voorzitter Marcel Pieters, die vorig jaar overleed, voor eerherstel van soldaat Henri Reyns uit Daknam die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gefusilleerd en kwam er ook een gedenkplaat. Pieters, bestuurslid van het eerste uur, was ook de man achter het Lokers dialectwoordenboek.

Een belangrijk uithangbord van De Souvereinen is het tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en heel diverse onderwerpen belicht. Daarnaast publiceert de heemkring ook geregeld ‘bijzondere uitgaves’ over een specifiek onderwerp. Elke auteur heeft verschillende onderwerpen die hem nauw aan het hart liggen. Bestuurslid André De Munck verdiept zich graag in de Tweede Wereldoorlog. Via een Amerikaans archief achterhaalde hij de oorzaak van het bombardement op Lokeren in mei 1944 door Amerikaanse bommenwerpers en hij bemachtigde ook een unieke luchtfoto. “Het heeft mij altijd geïntrigeerd wat er toen gebeurd is. Blijkbaar ging het om een accidentele ‘drop’ van één bemanningslid en jammer genoeg volgden anderen zijn voorbeeld.”

Kijk op een rijk verleden

De Souvereinen laten hun 50-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbijgaan. In het pas verschenen boek ‘Kijk op een rijk verleden’ komen lezers heel wat te weten over de geschiedenis van de Durmestad. Erik Bielen laat onder meer zijn licht schijnen over de 17de eeuwse Lokerse meesterschilder Hendrick De Somer van wie er binnenkort een werk in de stad zal te bewonderen zijn. “We gaan ook dieper in op de geschiedenis van de begraafplaats van Heiende en totstandkoming van de kerk in het Lokerse gehucht”, zegt bestuurslid Peter Van Wichelen. Bovendien kom je meer te weten over plannen uit de 17e eeuw voor de aanleg van een kanaal tussen Antwerpen en de kust dat door Lokeren zou lopen met als doel de Gentenaars uit te schakelen. “De Souvereinen verwijst overigens naar een spotnaam uit de 17e eeuw voor Lokeraars toen de stad dankzij haar ligging aan het water floreerde. Souverein betekent zoveel als een ‘dikkenek’, maar in de 19e eeuw geraakte de naam in onbruik.”

Het boek ‘Kijk op een rijk verleden’ is verkrijgbaar bij De Souvereinen, in het stadsmuseum en het Infopunt Toerisme voor de prijs van 25 euro. Leden krijgen het boek gratis. Lid kan je worden vanaf 15 euro. Meer info: http://www.desouvereinen.be/lid.htm