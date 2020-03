Heel wat pv’s voor onnodige verplaatsingen en de meest bizarre excuses: “Midden in de nacht op zoek naar gordijnroede” Kristof Pieters

30 maart 2020

16u01 66 Lokeren De politie van Lokeren heeft het voorbije weekend heel wat pv’s opgesteld voor onnodige verplaatsingen. Het gaat hierbij vooral om jongeren. De excuses waren soms wel erg bizar. Een 40-jarige man verklaarde midden in de nacht op zoek te zijn naar een gordijnroede.

Zaterdag trof de politie drie jongvolwassenen aan op een parking in de Haarsnijderslaan. Bleek bij nader onderzoek om een onnodige verplaatsing te gaan én samenscholing, waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld. Het ging om één persoon uit Lokeren en twee uit Sint-Niklaas.

Iets na 22 uur reed een duo jonge Lokeraars de parking op van een school in de Karrestraat om ter plaatse lachgas te inhaleren. Ze kregen zowel een proces-verbaal voor een onnodige verplaatsing én een proces-verbaal voor het gebruik van lachgas. Even later kreeg ook een 33-jarige man uit Lokeren een proces-verbaal vanwege een niet-noodzakelijke verplaatsing. Net zoals twee Lokerse jongeren die ‘s ochtends voorbij het commissariaat stapten en het gebouw filmden.

Het is niet duidelijk of de coronamaatregelen en de ‘ophokplicht’ er voor iets tussen zitten, maar zondagochtend was er wel aangifte van ernstige agressie tussen een koppel. De politie arresteerde één persoon.

Zondagavond controleerden agenten twee 26-jarigen, een man uit Lokeren en een man uit Sint-Niklaas. Zij vonden de coronamaatregelen maar niks en kregen een proces-verbaal voor een onnodige verplaatsing om hen op andere gedachten te brengen. Twee uur later kreeg ook een 56-jarige man uit Aalst een gelijkaardig proces-verbaal. De hoofdprijs ging echter naar een 40-jarige Lokeraar die midden in de nacht op zoek was naar een gordijnroede.