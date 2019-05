Heel wat inbreuken maar geen inbraken bij anti-inbraakactie Kristof Pieters

24 mei 2019

De politie van Lokeren organiseerde donderdagavond van 19 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts een anti-inbraakactie. Er werden negen extra personeelsleden ingezet en een drughond. Er werden heel wat inbreuken vastgesteld maar gelukkig geen inbraken.

In totaal werden 58 voertuigen en 95 personen gecontroleerd. Twee bestuurders stonden geseind voor betekening van een rijverbod. In één van de gecontroleerde voertuigen zat een persoon die illegaal in het land is. Hij werd bestuurlijk aangehouden. De politie sloot ook een dronken man op. Een bestuurster reed onder invloed van cannabis. In het voertuig vond de drughond ook een verstopte gebruikshoeveelheid cannabis. Op twee voertuigen werden en wielklem geplaats: één voertuig omwille van vermoeden van niet-verzekering; een ander voertuig omwille van misbruik van een handelaarsplaat. Daarnaast werden ook enkele processen-verbaal omwille van verschillende verkeersinbreuken.