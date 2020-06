Hazentriathlon krijgt vervolg in coronatijden: “Korte formule voor optimale spreiding atleten” Yannick De Spiegeleir

17 juni 2020

07u00 0 Lokeren Er vindt deze zomer alsnog een derde editie plaats van de Hazentriathlon. “Dankzij de medewerking van Triathlon Vlaanderen, de Lokerse sportdienst en schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V) zijn we met En danseuse en de Lokerse Triathlonclub (LTC) erin geslaagd een concept te ontwikkelen conform alle veiligheidsmaatregelen”, zegt Bart Nonneman van En danseuse.

Eerder zagen de organisatoren zich genoodzaakt om de derde editie te annuleren, net als de bijhorende start to triathlon-reeksen. “Vandaag zijn we blij te kunnen aankondigen dat er op 12 juli toch een aangepaste versie van de Hazentriathlon kan doorgaan. Als formule hebben we gekozen voor een offroad - sprint triathlon waarbij 400 meter wordt gezwommen, 12 kilometer wordt gemountainbiket en 3 kilometer wordt gelopen. Deze korte formule zorgt ervoor dat we op een voormiddag tijd 3 maal een blok van 30 atleten kunnen laten sporten. Dit zorgt voor een optimale spreiding van de atleten op het parcours.

Opwarmer

Het evenement is bedoeld als een opwarmer voor het resterende triathlonseizoen. “Er zal geen tijdsopname zijn en er wordt geen klassement opgemaakt”, aldus Nonneman. De site rond het zeilmeer in de Heilige Geestmolenstraat zal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Sporters wordt gevraagd om alleen naar de wedstrijd te komen. Ook zal er geen catering worden aangeboden. Parking & check in voor het event gebeurt op de sportsite in de H. Geestmolenstraat (Rugby / Fc Daknam). Op de site van het zeilmeer zal er een opwarmingsruimte voorzien worden.

Inschrijven kan via de website van Triathlon Vlaanderen. Meer info via www.hazentriathlon.be of bart@endanseuse.be.