Hart onder de riem: bewoners Ter Engelen in de wolken met bloemen van Interflower Yannick De Spiegeleir

19 maart 2020

13u53 0 Lokeren De bewoners van woonzorgcentrum Hof Ter Engelen hebben donderdag de bloemen uitgepakt die Interflower Lokeren hen schonk.

“Interflower schonk gisteren (woensdag, red.) een groot deel van haar bloemen aan onze bewoners. Daar willen we hen oprecht voor bedanken", zegt Shanna Deprins van Ter Engelen. “Onze bewoners stellen het verder goed, we doen ons best om het voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. Momenteel hebben we nog geen bewoners in quarantaine en we hopen dat zo te houden.” Ook aan het AZ Lokeren schonken Interflower én Bloemen Veronique bloemen en planten om het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem te steken.