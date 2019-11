Harmonie Vooruit huldigt jubilarissen Yannick De Spiegeleir

12 november 2019

17u43 0 Lokeren De Socialistische Harmonie Vooruit Lokeren bracht tijdens haar vernieuwde Ceciliafeest op zondag 10 november hulde aan maar liefst 12 jubilarissen, een uitzonderlijk aantal.

Op de achterste rij links naar rechts: Willem De Vuyst is al 20 jaar de verkeersleider tijdens de uitstappen, Rudy Van Voorde werd gehuldigd voor 55 jaar muzikant, Kurt Van Der Straeten is al 35 muzikant, Marc De Clercq is 50 jaar muzikant, een trotse voorzitter Joeri De Donder, Liesje Van De Voorde is 30 jaar muzikant.

Voorste rij links naar rechts: Kyani Van Der Straeten, het jongste lid, is al 5 jaar muzikant, Michel Philippe, het oudste lid, is ook 5 jaar muzikant, Linda De Clercq is 50 jaar muzikant, Arlette Van Laethem is 40 jaar muzikant, Rebecca De Backer is 10 jaar muzikant.

“Ontbrekend op de foto Roger Rogiers die maar liefst 65 jaar muzikant is van onze harmonie en dirigent Peter Picqueur die 5 jaar lid is”, zegt Maxim De Donder. “Alle jubilarissen kregen een ereteken met diploma uitgereikt. De harmonie feliciteert nogmaals haar jubilarissen en wenst ze nog vele jaren in onze muziekmaatschappij toe.”