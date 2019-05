Harmonie van Eksaarde speelt lenteconcert ‘Elementen’ Yannick De Spiegeleir

23 mei 2019

16u22 0 Lokeren De Sint-Cecilia Harmonie van Eksaarde speelt op zaterdag 25 mei haar lenteconcert ‘Elementen’ in de Kollerzaal van het Daknamstadion in Lokeren.

Het concert wordt geleid door dirigent Marc Weyers, gepresenteerd door Kurt Van Eeghem en opgeluisterd met Dans en Choreografie van D.I.O.P. “Het wordt, net als ieder jaar, een prachtig concert vol emotie, dans, mooie beelden en — nieuw voor dit jaar — prachtige dansen”, klinkt het bij de Harmonie. Tickets kosten 16 euro in voorverkoop en 18 euro aan de kassa. Jongeren onder 12 jaar betalen slechts 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. De deuren openen om 19 uur. Het concert start om 20 uur. Meer informatie en tickets via https://www.harmonie-eksaarde.be/