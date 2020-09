Hans Van Duysen over zijn rol als voorzitter van Lokeren - Temse: “Ik voel me de conciërge van deze club” Renzo Van Moortel

22 september 2020

21u23 1 Lokeren Hij noemt zichzelf ‘een doener’, is naar verluidt “niet mediageniek”. Hans Van Duysen, de sterke man van tweedenationaler Lokeren-Temse is geen tafelspringer. Woensdagavond zit hij voor het eerst als voorzitter op de tribune bij een competitiewedstrijd. Officieel in de voetsporen van grootvader Adhemar Goeters. “Ik ben geboren in deze club.”

Zijn Facebook-bio oogt indrukwekkend. Een lijstje topfuncties: voorzitter van de Belgium China Association, managing partner van een groot bedrijf in matrassengoed en voorzitter van...Sporting Lokeren. Een technisch issue, zo verklaart hij dat opvallend foutje. “Toen we de social media van Sporting Lokeren hebben overgenomen, werd dat verkeerd gelinkt. Ik zal dat eens laten uitpluizen en oplossen (lacht).”

Hans Van Duysen, kleinzoon van Adhemar Goeters, de eerst voorzitter van Sporting Lokeren, presenteerde zich op 22 april 2020 als voorzitter van kersvers tweedenationaler Lokeren - Temse.

Geen tafelspringer, zo klinkt het. Allerminst een aandachtszoeker. Van Duysen grinnikt bij die opmerking: “Ik ben gewoon niet mediageniek...Maar we zullen wel transparant zijn. We zijn een open huis.”

Vandaar, aan de vooravond van de eerste competitiewedstrijd: de voorzitter van Lokeren - Temse over zijn rol, de clubambities en ‘de community’.

Voorzitter, woensdagavond treedt u officieel in de voetsporen van uw grootvader. Een emotioneel moment, neem ik aan?

Hans Van Duysen: Absoluut. Ik heb er niet speciaal naar uitgekeken, maar het doet me uiteraard wel wat. Op die tribunes ben ik groot geworden, hé. Van kleine snotaap over tiener tot nu: ik ben altijd supporter geweest van deze club. Eigenlijk ben ik er zelfs in geboren, heb ik het met de paplepel meekregen. Ik ben van ‘69 en mijn grootvader was voorzitter van de eerste fusieclub sinds 1970, dus ik kon deze club niet zien verdwijnen. Ik noem het geen erfzonde, wel een ‘erplicht’. Als je club roept, if duty calls, moet je verantwoordelijkheid opnemen.”

Op welke manier zal u uw rol invullen? Welk type voorzitter wil u worden?

Van Duysen: Ik voel me een beetje de conciërge van deze club. Er kwamen voorzitters voor mij en er zullen er ook na mij komen, dus het is mijn verdomde plicht om ervoor te zorgen dat deze club op eigen benen kan staan. Ik beschouw mezelf als een operationele voorzitter, daarom ben ik hier ook quasi dagelijks. Vaak zeer lang.”

“Ik neem graag een voorbeeld aan mijn grootvader. Ook hij stond niet graag in de spotlights. Het moet over Lokeren - Temse gaan, niet over mij.”

Oké dan, hoe hoog schat u de spelersgroep en trainersstaf op dit moment in?

Van Duysen: “Op dat vlak moet ik Steven De Proost (sportief manager, red.) uitvoerig bedanken, want hij heeft keihard gewerkt om een aantal versterkingen binnen te halen. We zijn verder gegaan dan we aanvankelijk hadden gedacht en beloofd. Net omdat we bepaalde ambities koesteren.”

“In de eerste plaats willen we het voetbalplezier op Daknam terugbrengen en onze supporters een aangename wedstrijd geven. Ik benadruk dat we de lat niet té hoog mogen legen. Je koopt een sterke ploeg niet samen, hé; Een groot budget is geen garantie op sportief succes.”

Neen, maar als we de transfers even overlopen, moet u toch toegeven dat u spelers haalde om bovenin mee te draaien?

Van Duysen: “We hebben geïnvesteerd omdat er altijd een mogelijkheid is dat bepaalde transfers tegenvallen. Dat wilden we tot een minimum beperken. Wat niet wil zeggen dat we elke wedstrijd hoeven te winnen. Onze voornaamste doelstelling blijft attractief voetbal brengen.”

“We willen tegen onszelf, onze supporters, onze community en onze spelers kunnen zeggen dat ze hier thuis zijn. Dat ze een deel zijn van de Sportingfamilie. Daar is tijd voor nodig en die zullen we iedereen ook geven.”

Over die supporters gesproken: hoe fier bent u op die 1.000 supporters tegen och god een eersteprovincialer?

Van Duysen: “Fier is het verkeerde woord. Ik zie het als een bevestiging dat deze club gedragen wordt door een grote community, stakeholders om het met een modern woord te zeggen. Lokeren is sinds jaar en dag een voetbalstad. Er zitten veel mensen op onze tribunes die generaties overstijgen. Die met hun vader of grootvader voor het eerst zijn komen kijken, toen ze een kind waren. Net zoals ik.”

“Het grote verschil met andere clubs is dat wij hier geen buitenlandse investeerders of makelaars zien. Wij zijn mensen van hier en willen deze club hier houden. Voor de mensen van Lokeren en Temse.”

Tot slot: veel mensen vragen zich af hoe groot het aandeel van ‘Temse’ in dit verhaal nog is?

Van Duysen: “Een onterechte discussie, vind ik. De voetbalcommunity in Temse, zeker op vlak van jeugd, is zeer belangrijk en levert goed werk. Ons nieuw verhaal blijft een inclusief verhaal, maar dat betekent niet je de achterban van een bepaalde club moet verloochenen. Of dat er een gelijke supportersverdeling op de tribunes zit.”

“Onze huidige abonnees zijn voornamelijk oud-Sportingabonnees, dat is nu eenmaal zo. Als we in die context een keuze moeten maken op vlak van kleuren en logo’s, dan is het normaal dat er meer Lokeren in zit. Weliswaar nog steeds in een samenwerking met Temse. We behouden Temse in onze naam en in onze werking.”