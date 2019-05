Handtas gestolen uit appartement in Rode-Kruisstraat Kristof Pieters

24 mei 2019

Een bewoonster uit de Rode-Kruisstraat in Lokeren stelde donderdag rond het middaguur vast dat haar handtas gestolen was uit haar appartement. Dat had ze jammer genoeg niet afgesloten tijdens een korte afwezigheid.