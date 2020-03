Handelaar zet per ongeluk ’s nachts muziekinstallatie aan Kristof Pieters

De politie van Lokeren kreeg een bizarre oproep van muziekoverlast vanuit een handelspand gelegen op het Heiende. Omwonenden hoorden rond middernacht plots muziek uit de zaak komen terwijl er niemand aanwezig was. Al snel bleek hoe de vork in de steel zat. De uitbaters, die in een buurgemeente wonen, hadden per ongelukt de installatie aangezet via een WIFI-verbinding.