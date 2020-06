Grote rookontwikkeling in Waaslandlaan door containerbrand Kristof Pieters

02 juni 2020

18u42 0 Lokeren De brandweer van de post Lokeren werd dinsdagmiddag opgeroepen voor een zware rookontwikkeling in het industriepark. Ter plaatse bleek het te gaan om een container met grof vuil die in lichterlaaie stond.

De brand situeerde zich op de terreinen van de firma Condebo, een bedrijf gespecialiseerd in de verhuur van containers. Op de site stond één van de containers in brand. Dit ging gepaard met een zware rookontwikkeling. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. Het vuur was snel geblust en schade was er niet. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet duidelijk.