GROS zet 'Fair Fashion' in de kijker via kunst aan gevel CCL

27 oktober 2019

15u51 0 Lokeren Op de zijgevel van het Cultureel Centrum van Lokeren werd zondagmiddag een kunstwerk van Matthias Uyttendaele ingehuldigd in het teken van ‘Fair Fashion’. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) wil zo de aandacht vestigen op de uitwassen in de mode-industrie.

“De modesector is de meest vervuilende industrie ter wereld. Voor de productie van één kledingstuk kan tot wel 8.000 liter water nodig zijn, goed voor 200 douches”, zegt Rob Lenoir van de GROS. “De kunstpanelen die zeven jaar geleden een plaats kregen aan de gevel van het CCL waren aan vervanging toe”, verduidelijkt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open VLD). De zichtbare plaats aan het Kerkplein vormde een ideale gelegenheid voor een nieuw kunstwerk in het teken van Fair Fashion. Kunstenaar Matthias Uyttendaele ging net als in 2012 opnieuw aan de slag met kinderen. Dit keer met de bezoekers van jeugdsite Vagevuur en de Lokerse OKAN-klas. “Op het werk vind je onder meer sporen van de vervuilende fabrieken, maar ook verwijzingen naar de slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.” Samen met de inhuldiging van het kunstwerk ging ook een expo van start in de hall van het CCL met tekeningen van de kinderen die meewerkten aan het project. De tentoonstelling is nog drie weken lang te bezichtigen.