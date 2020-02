Groot scherm reist door stad voor EK-matchen: stad werkt samen met verenigingen en horeca Yannick De Spiegeleir

26 februari 2020

17u20 0 Lokeren Net zoals twee jaar geleden voor het WK voetbal kiest de stad opnieuw voor een samenwerking met de Lokerse verenigingen en horeca om de matchen van de Rode Duivels op het EK uit te zenden op verschillende locaties.

In de zomer van 2018 daagden telkens heel wat Lokeraars op om de wedstrijden van onze nationale voetbalhelden te bekijken op groot scherm. “Daarom hebben we beslist om deze succesformule opnieuw te herhalen”, zeggen schepen van Evenementen Claudine De Waele (Open Vld) en schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V). De leverancier van het grote scherm van 15 vierkante meter is Guntro’s PartyRent uit Lokeren. Per wedstrijd betaalt de stad ongeveer 5.000 euro.

EK-dorp

De stad kreeg wel het aanbod van een privéspeler om een EK-dorp te bouwen op het evenementenplein op de Markt. “Maar dat zou een probleem betekenen voor de marktkramers op onze wekelijkse woensdagmarkt en we wilden ook onze verenigingen niet in de kou laten staan die zelf vragende partij waren voor een nieuwe samenwerking”, aldus De Waele en De Ridder.

De eerste wedstrijd op zaterdag 13 juni tussen België en Rusland zal uitgezonden worden op de parking in de Heilig Hartlaan in samenwerking met Vagevuur. Voor de tweede wedstrijd tegen Denemarken verhuist het groot scherm op donderdag 18 juni verhuist het scherm naar het Verloren Bos. Gaant!? neemt dan de organisatie op zich. De Eksaardse verenigingen zijn de gastheer voor de laatste poulewedstrijd op maandag 22 juni tegen Finland op de terreinen aan het Uilennestje. De Gezôarse Feesten, de basket- en volleybalclub en KSA steken de handen uit de mouwen.

Als de Rode Duivels doorstoten naar de achtste finales staan atletiekclub AVLO en de Lokerse Jazzklub paraat om het groot scherm en de Lokeraars te ontvangen. “Als er dan nog wedstrijden volgen kijken we richting een samenwerking met de Lokerse horeca”, zegt schepen De Waele. “Zij zijn nog in overleg met elkaar en zullen ons binnenkort op de hoogte brengen of er een samenwerking mogelijk is.”

In maart zit de stad nog samen met de verschillende gastheren om concrete afspraken vast te leggen. “Zo volgt er nog een overleg over de veiligheid. Voor het inrichten van het evenement krijgen ze carte blanche. Zo kan iedere vereniging zijn stempel drukken en een unieke voetbalsfeer creëren op zijn locatie”, aldus evenementencoördinator Charlotte Inghels, die ook nog aangeeft dat er op de evenementen zal gewerkt worden met herbruikbare bekers. “Dat bleek een succes tijdens de kerstmarkt en nieuwjaarsreceptie. Op dat laatste evenement werd er gewerkt zonder waarborg en van de meer dan 15.000 bekers gingen er slechts 150 verloren.”