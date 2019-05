Groene golf blijft uit in Oost-Vlaanderen Yannick De Spiegeleir

26 mei 2019

22u41 0 Lokeren Geen klinkende verkiezingsoverwinning voor de groenen in Oost-Vlaanderen, wel een lichte vooruitgang. Toch is kopman Björn Rzoska, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, niet ontgoocheld in het resultaat van zijn partij.

“In een politiek verdeeld landschap houden we stand en gaan we er zelfs op vooruit. Bovendien kunnen we in steden als Gent, maar ook Lokeren sterke resultaten voorleggen tegen de trend in”, zegt de uittredende fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement. “Al zal ik niet onder stoelen of banken steken dat ik bezorgd ben over het resultaat van Vlaams Belang dat zorgt voor donkere wolken.” Zelf kon zijn partij de ‘buzz’ rond de klimaatmarsen niet volledig vertalen in een forse winst. “We worden voor de vierde keer op rij groter: het gaat om een duurzame groei. We staan klaar om er opnieuw stevig tegen aan te gaan in het parlement.”