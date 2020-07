Groen verkiest Lokerse Groenlink: “Lokerse onderneming die duurzaamheid in praktijk brengt” Yannick De Spiegeleir

17u24 0 Lokeren De Groen-afdeling van Lokeren lanceert een nieuwe wedstrijd: GroenLink. “We zien dat er echt grote inspanningen gebeuren om duurzamer te ondernemen.” De prijs wordt uitgereikt in januari 2021.

Ilse Van Eetvelde, zelf onderneemster en trekker van dit initiatief, legt uit: “Vaak wordt gedacht dat voor het bedrijfsleven, voor zelfstandigen en ondernemers alleen maar het eigen voordeel en winst telt. Toch zien we dat dat helemaal niet het geval is. Het zijn precies bedrijven die vaak zeer vooruitstrevende keuzes maken die zowel economisch als ecologisch goed scoren.” Bert Boone, voorzitter van de Lokerse Groenen, vult aan. “We zien onder onze leden heel wat mensen die een eigen zaak hebben. Bovendien hebben we regelmatig goede contacten met bedrijven. We blijven kritisch maar we zien dat er echt grote inspanningen gebeuren om duurzamer te ondernemen. Dat gaat van het zoeken naar alternatieve energiebronnen tot en met de sociale verantwoordelijkheid opnemen. Het is tijd om dit te erkennen en zichtbaar te maken.” Elk bedrijf en elke ondernemer in Lokeren die zich aangesproken voelt, kan zich kandidaat stellen. “Daarnaast zullen we ook onze leden bij het nomineren betrekken. Ten slotte gaan we alle Lokeraars de kans geven om voor hun favoriete bedrijf te stemmen. We betrekken ook een expertenjury hierbij. Op die manier zorgen we ervoor dat deze verkiezing evenwichtig verloopt”, zegt Koen Devisscher. Meer info op www.groen-lokeren.be.