Groen licht voor modewandeling en Vlieg in ’t Park Yannick De Spiegeleir

07 juli 2020

16u45 0 Lokeren Er zal deze zomer wel degelijk iets te beleven vallen in Lokeren. Naast het initiatief Er zal deze zomer wel degelijk iets te beleven vallen in Lokeren. Naast het initiatief Bubbels in het Park zette de stad ook het licht op groen voor een aantal andere evenementen.

“Het nazomerfestival Vlieg in ’t Park in het Verloren Bos zal plaatsvinden, net als de vrijetijdsmarkt en modewandeling”, zeggen schepen van Evenementen Claudine De Waele en schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (beiden Open Vld). Nog in september zal ook de Rapencross plaatsvinden in het Park Ter Beuken.