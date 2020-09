Groen licht voor Lokeren-Temse: club mag 2.375 supporters ontvangen in Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

09u31 4 Lokeren SC Lokeren-Temse diende eerder deze week een aanvraag in om meer toeschouwers toe te laten in het Daknamstadion. Zopas gaf het kabinet van Vlaams minister van Sport, Ben Weyts, groen licht om 2375 supporters te verwelkomen. Eerder gaf de stad via het ambt van burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) ook al haar fiat.

Sinds de coronamaatregelen van 1 september is een outdoor evenement gelimiteerd tot 400 aanwezigen. Mits toestemming van de burgemeester en de minister kan dat aantal opgetrokken worden, op voorwaarde dat de veiligheidsprotocollen worden nageleefd. Het Daknamstadion heeft een capaciteit van meer dan 12 000 plaatsen. ‘Dat maakt dat er voldoende ruimte is voor de club om aan de voorwaarden te voldoen en de supporters veilig te ontvangen’, aldus burgmeester Filip Anthuenis. Lokeren-Temse diende een heel dossier in, wat werd goedgekeurd.

Bijkomende coronamaatregelen

Tijdens de wedstrijden zal er extra worden toegezien op de veiligheidsmaatregelen. Het stadion wordt opgedeeld in verschillende vakken. Elk vak laat ruimte voor maximaal 400 toeschouwers. Ook de social distancing is hier belangrijk. Per vak wordt er een apart drankverkooppunt voorzien, net als afgescheiden sanitaire voorzieningen. Op die manier wordt vermeden dat er te grote groepen samenkomen. Om wachtrijen te vermijden, zal er gewerkt worden met een tijdschema. Aan de supporters wordt gevraagd te blijven zitten. Een mondmasker is verplicht in heel het stadion en er is ontsmettingsalcohol voorzien aan de verschillende ingangen.

Komende zaterdag staat de bekermatch tegen FC Wielsbeke op het programma en volgende woensdag vindt de eerste competitiematch thuis plaats tegen Harelbeke. Na de eerste wedstrijd wordt er geëvalueerd en eventueel bijgestuurd waar nodig, wat betreft de veiligheidsmaatregelen.

“We wensen ‘het nieuwe Sporting' heel veel succes toe met de nieuwe start”, aldus burgemeester Anthuenis en schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V).

De club gaf eerder al te kennen dat de ticketverkoop terug opstart zodra ze groen licht zou krijgen.