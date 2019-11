Groen deelt boom uit voor elk verkiezingsbord Yannick De Spiegeleir

19 november 2019

13u36 0 Lokeren Een half jaar na de Vlaamse en federale verkiezingen maakte Groen Lokeren dit weekend haar belofte waar. Elke sympathisant die een verkiezingsbord van een kandidaat plaatste, kreeg een boom in ruil.

Met de actie wil Groen de impact op het milieu compenseren van de verkiezingscampagne. Na de gemeenteraadsverkiezingen pakte de lokale partij uit met een gelijkaardige initiatief. Toen werden er bomen geplant aan de Hemelseschoot in Eksaarde. “Deze keer vonden we geen geschikt terrein voor een plantactie. Daarom hebben we beslist om de bomen te bezorgen aan de mensen die een verkiezingsbord hebben geplaatst”, zegt Umit Kamali van Groen Lokeren.