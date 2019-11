Grafmonument Aalterse bannelingen uit Eerste Wereldoorlog in ere hersteld: “Ze dienden als levend schild voor Duitsers” Yannick De Spiegeleir

17 november 2019

12u54 3 Lokeren Op de begraafplaats in de Oude Bruglaan werd dit weekend het gerestaureerde grafmonument van de ‘Bannelingen van Aalter’ ingehuldigd. Chris Schalckens, die zich al jaren verdiept in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, neemt het peterschap op zich. “Dit stukje geschiedenis mocht niet verloren gaan.”

De tien ‘Bannelingen van Aalter’ die een laatste rustplaats kregen op de oude stedelijke begraafplaats van Lokeren werden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog opgeëist door de Duitsers. “Ze dienden eigenlijk als levend schild voor de Duitsers die zich terugtrokken”, weet Schalckens. Onderweg slaagden heel wat mannen erin het konvooi te ontvluchtten, maar jammer genoeg vielen een aantal onder hen ook ten prooi aan uitputting en de Spaanse griep. Tien onder hen bliezen hun laatste adem uit in Lokeren. “In 1919 kregen ze door toedoen van een Aalterse geestelijke een officiële laatste rustplaats”, weet Lokers schepen Marina Van Hoorick (Open Vld).

De afgelopen jaren raakte het monument in verval, maar op aangeven van wijlen Marcel Pieters van heemkundige kring De Soevereinen nam Schalckens het peterschap van het graf op zich. Het monument werd door de leerlingen van VLOT!-school VTI opgefrist en kreeg een nieuwe verflaag. Zaterdag werd het gerestaureerde monument in aanwezigheid van schepen Van Hoorick en Aalters schepen Philip Verleyen (CD&V) een eeuw na de oprichting ingehuldigd. Zo is de toekomst van de fysieke herinnering aan de Aalterse Bannelingen in de Durmestad nog voor vele jaren verzekerd.