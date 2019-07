Gouverneur stelt verbod op open vuur in Yannick De Spiegeleir

24 juli 2019

18u43 1 Lokeren Door de extreme hitte en de aanhoudende droogte is de natuur op dit ogenblik bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. Vandaag vaardigt waarnemend gouverneur Didier Detollenaere een politiebesluit uit voor een verbod op open vuur in heel Oost-Vlaanderen.

Ook geldt er een rook- en vuurverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen of heiden in Oost-Vlaanderen. Het verbod geldt vanaf woensdag en blijft van kracht tot het door de waarnemend gouverneur wordt opgeheven. Het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen bepaalt dat het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.

Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd.

