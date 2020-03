Godelieve van hamburgerkraam neemt concessie Kloddemarkt over: “Deze mooie rommelmarkt mag nooit verloren gaan” Yannick De Spiegeleir

08 maart 2020

12u03 0 Lokeren Het Lokerse stadsbestuur zocht en vond een nieuwe uitbater voor de zondagse rommelmarkt op het Stationsplein. Met een helpende hand van haar familie neemt Godelieve Verhelst van het hamburgerkraam de concessie over van haar voorganger die om gezondheidsredenen moest afhaken. “Iemand moest de handschoen opnemen. Deze florerende rommelmarkt mag niet verloren gaan.”

Al 13 jaar is Godelieve elke zondagochtend omstreeks half zes van de partij om haar hamburgerkraam op te stellen op het Stationsplein. Sinds deze week neemt ze samen met haar familie en de hulp van marktleider Bruno en zijn team de taak op zich om de standen te verdelen.

De vorige uitbater Zelenaar Oscar Wierinck (83) gooide omwille van gezondheidsperikelen noodgedwongen de handdoek in de ring. Daardoor moest het stadsbestuur snel schakelen en moest er op korte termijn een opvolger worden aangeduid. “Gelukkig vonden we met Godelieve een geschikte kandidaat zodat de toekomst van de Lokerse kloddemarkt verzekerd is”, zegt schepen van Markten Claudine De Waele (Open Vld). De Lokerse Kloddemarkt bestaat al meer dan 40 jaar en werd in 1979 opgericht door enkele handelaars uit de stationswijk die meer leven wilden blazen in de buurt.

Ook Godelieve, die onder meer de hulp krijgt van haar dochter Veronique en schoonzoon Alex, is tevreden dat de continuïteit gegarandeerd is. Zelfs met het voorspelde regenweer daagden deze ochtend tientallen standhouders op aan het Stationsplein. “De Kloddemarkt is een toprommelmarkt. Je vindt hier mensen van alle achtergronden en bovendien heb ik zelf een goede verstandhouding met de mensen van de andere eetkramen: het kippen- en wafelkraam. In de zomer zal hier ook een ijsjeskraam staan.”

Prijsverhoging

In de nieuwe concessie veranderen er wel enkele voorwaarden. Zo verhoogt de prijs voor een standaardplaats van 12 vierkante meter van 6 naar 8 euro. “We hebben deze beslissing doorgevoerd op aanraden van de stedelijke dienst economie. De vorige prijsverhoging dateerde al van 2003”, zegt Godelieve.

Verder mogen standhouders enkel tweedehandsartikelen aanbieden. “Dat is belangrijk om het karakter van de rommelmarkt te vrijwaren. Uiteraard gaan we mensen niet van bij de eerste overtreding manu militari naar huis sturen. Ze krijgen eerst een waarschuwing. Als ze bij een volgende rommelmarkt toch nog opdagen met nieuwe artikelen zullen we uiteraard wél strenger optreden”, zegt marktleider Bruno Calle, die samen met zijn collega’s te herkennen is aan zijn oranje vest.