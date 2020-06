GO! basisschool De Rozen richt wijklokaal Bospark in als extra klaslokaal Yannick De Spiegeleir

08 juni 2020

15u25 0 Lokeren Alle kinderen van GO! basisschool De Rozen zijn weer terug voltijds op school. Om aan de veiligheidsnormen te kunnen voldoen zocht en vond de school extra schoolruimte in het buurtlokaal van de Bosparkwijk.

“Samen met het wijkbestuur Bospark zijn we snel tot een overeenkomst gekomen dat we het wijklokaal met bijhorend sanitair kunnen gebruiken tot einde schooljaar. De leerlingen van het 6e leerjaar krijgen zo in deze laatste weken van hun schoolcarrière in de lagere school een eigen wijkschool”, zegt directrice Nell De Gendt. “Door dit lokaal te gebruiken kunnen we de druk op lokalen en sanitaire voorzieningen op de school iets verlagen. We zijn vooral blij dat we daardoor alle kinderen terug elke dag op school kunnen ontvangen.”

Eigen afstudeerbubbel

En de kinderen van het 6e leerjaar zijn wel tevreden met hun eigen afstudeerbubbel op wandelafstand van de gewone school. Stiekem hopen ze ook dat ze de komende weken gebruik kunnen maken van het skatepark dat vlak voor het wijklokaal ligt. “Dat zou pas een coole speelplaats zijn om ons 6e leerjaar af te sluiten” zeggen de leerlingen. Niet alleen de juf, maar ook alle leerlingen van het 6e leerjaar dragen een mondmasker zodat een klasgenoot met medische achtergrond deze laatste weken ook samen met de hele klas kan meemaken. “Ook op de school zelf zien we alleen lachende gezichten. Kinderen zijn blij dat ze terug op school zijn en dat ze al hun vriendjes terug zien”, besluit De Gendt.