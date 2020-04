Gloednieuwe villa loopt zware schade op bij brand tijdens roofingwerken Kristof Pieters

27 april 2020

16u15 0 Lokeren In de Kluisstraat in Lokeren ontstond maandagnamiddag bij dakwerken brand aan een zo goed als volledig afgewerkte nieuwbouwvilla. Bij het aanbrengen van roofing op het plat dak ging het echter grondig mis.

Het houten afslagwerk aan de gevel vatte vuur en de vlammen konden zich via het isolatiemateriaal al snel over een groot oppervlak van de gevel en het dak verspreiden. De brandweer had dan ook heel wat breek- en bluswerk om de brand onder controle te krijgen. De villa liep ondanks het snelle optreden van de brandweer aanzienlijke schade op maar er raakte gelukkig niemand gewond. Wel werd tijdens de interventie een brandweerman onwel, hij moest naar het ziekenhuis overgebracht worden.